Nuoto | quando i 1500 sl di Paltrinieri ai Mondiali? Date batterie e finale | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Gregoriovuole mettersi alle spalle il prima possibile la delusione patita negli 800 metri stile libero. Poco fa il carpigiano ha gareggiato ben lontano dai propri standard, chiudendo all’ottavo ed ultimo posto in 7.53.68 e perdendo anche il record europeo, siglato nella stessa gara da Daniel Wiffen. Ma ora c’è subito una pagina da strappare ed un’altra da scrivere: si pensa aimetri, la gara che lo scorso anno a Budapest ebbe il sapore di una vera e propria rivincita dopo la delusione sugli 800, chiusi al quarto posto. Gregorio avrà tempo per recuperare un po’ di ritmo e di forma dopo la prova odierna. Bisognerà difatti attendere il 29 luglio per poter rivederein corsia. Ledeisl inizieranno alle 4.52 italiane; l’azzurro è inserito nella quarta e ultima ...

Il cinese Haiyang Qin, vince l'oro nella finale dei 50 rana ai Mondiali dia Fukuoka, l'azzurro Niccolò Martinenghi rimane fuori dal podio. Martinenghi, vicecampione ...come suo solitopiù ...Mentre a Fukuoka, in Giappone, vanno in scena i Mondiali di, a casa Giunta - Pellegrini si fa festa ancheil record del mondo della Divina è caduto. Nei 200 metri, infatti, l'australiana ......il primato mondiale dei suoi 200 stile femminili 2022 archivio Image / Sport / Mondiali di/ ... uno di quelli firmatiancora si poteva nuotare 'in gomma', coi costumoni. Era il 2009: era ...

Mondiali di nuoto, un bilancio delle prime tre giornate. Le gare di oggi e dove vederle RaiNews

“We’ll take it back!!!”. Ce lo riprenderemo. Con tre punti esclamativi. Sul pancino che diventerà pancione. E’ il modo, simpatico e sportivo, che Federica ...Niente medaglia per l'Italia nella Finale dei 50 rana uomini di questi Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina di Fukuoka (Giappone), Nicolò Martinenghi si presentava con il secondo crono d'accesso e sp ...