Nuoto | Paltrinieri mai in gara | ultimo negli 800 sl ai Mondiali Oro ad Hafnaoui

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si chiedeva la magia a Gregorioin questa Finale degli 800 stile libero uomini,d’apertura del programma serale della quarta giornata a Fukuoka (Giappone) dei2023 diin vasca lunga. Si sapeva che le condizioni di Greg fossero tutt’altro che buone, ma neanche lui si sarebbe aspettato quanto è accaduto nell’atto conclusivo odierno, ovvero concludere in ultima posizione con il tempo di 7:53.68. I tanti contrattempi in allenamento da gennaio, di cui aveva parlato anche nel corso della rassegna iridata in acque libere, sono stati tali che neanche un combattente come lui potesse fare molto. In piscina non si può giocare di strategia, come in mare, e si dà quel che si ha eoggi non ne aveva. Lo si è compreso da subito quando l’avvio folgorante dei tempi migliori ...

