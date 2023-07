Nuoto | Nicolò Martinenghi rammaricato | “La medaglia era alla portata | mi sono sentito pesante”

(Di mercoledì 26 luglio 2023)non è riuscito a conquistare unasui 50 rana ai Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). L’azzurro è uscito bene dal blocchetto di partenza e nella prima parte di gara è stato in lotta per il podio, ma nella seconda parte della vasca non è parso particolarmente brillante e non è riuscito ad agguantare un metallo per cinque centesimi. Il risultato era ampiamenteper il 23enne, lo scorso anno Campione del Mondo sui 100 rana e già argento su quella distanza in questa rassegna iridata.ha chiuso con il tempo di 26.84 nella gara vinta dal cinese Haiyang Qin (26.29) davanti allo statunitense Nic Fink (26.59) e al connazionale Jiajun Sun (26.79). Il nostro portacolori ha ...

... a sto giro tiene banco il grande. Un mattino nipponico agrodolce: non tutto è andato come ... finale Nessun italiano in gara 14.01 50 metri rana maschili, finaleMartinenghi 14.16 200 ...Quarta giornata ai Mondiali in vasca lunga di Fukuoka: attesa per gli azzurri, a caccia di altre medaglie. Gregorio Paltrinieri tenta l'impresa negli 800 sl,Martinenghi cerca un altro podio nei 50 rana. Semifinali e finali dalle 13 in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su ......per la quarta giornata di gara dei mondiali di, che nella sessione delle 20:00 locali (le 13:00 italiane) propone la corsa alle medaglie di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e...