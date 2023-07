Nuoto | Mondiali 2023 | Alessandro Miressi senza brillare approda in semifinale nei 100 sl Il miglior Frigo non basta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Calato il sipario sulle batterie dei 100 stile libero uomini di questa quarta giornata deidia Fukuoka (Giappone). Presenti nella gara reginae Manuele, come era prevedibile, solo il piemontese ha superato il taglio di questo primo turno. Mirex, infatti, ha ottenuto il nono tempo di ingresso al penultimo atto, nel computo complessivo, di 48.14. Oggettivamente, non una prova entusiasmante per lui. Dopo una prima vasca abnza controllata e nuotata bene (23.12), nella seconda ha un po’ strappato e la sua progressione non è arrivata come si attendeva. Si spera di rivedere ildella prima giornata di staffetta, capace di nuotare un crono da 47.54,e ad esempio del 47.59 del ...

FUKUOKA. I due argenti azzurri sono talmente diversi che non sembrano nemmeno la stessa medaglia. Sono splendidi entrambi e segnano podi che continuano a definire il livello altissimo di questa ...stile libero a Federica Pellegrini ai campionatidia Roma. Ed è record : per la prima volta una donna realizza in quella specialità un tempo inferiore ai 4 minuti: 3'59″15. 1956 ...Fukuoka. Si ferma nella semifinale dei 200 farfalla Alberto Razzetti. Il 24enne ligure di Lavagna, tesserato per Fiamme Gialle e GenovaMy Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi e bronzo europeo a Roma 2022, è nono con il tempo di 1'5500, tre centesimi più lento dell'1'5497 del cinese di Taipei Kuan - Hung Wang,...

Mondiali Nuoto 2023: Quadarella e Ceccon d'argento, 1500 stile e 100 dorso da medaglia Virgilio Sport

Ha preso il via la quarta giornata di batterie in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Sono state le heat dei 50 dorso donne ad aprire le danze e in casa Italia non sono arriv ...Di Arianna Ravelli, inviata a Fukuoka Gli italiani in gara: Ceccon cerca il bis d’oro nei 100 dorso, Quadarella vuole la medaglia nei 1500. Martinenghi inizia i 50rana… Leggi ...