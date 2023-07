Nuoto | Mondiali 2023 | Alberto Razzetti centra l’accesso alle semifinali dei 200 misti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Trasformare la rabbia in nuova energia per esprimere il 101%.dovrà farlo nella gara dei 200in questidiin corsia a Fukuoka (Giappone). L’azzurro, molto deluso dal mancato approdo alla Finale dei 200 farfalla di ieri, va a caccia di rivincite, ma non sarà semplice. La specialità in questione sta esprimendo un livello molto alto e le batterie odierne l’hanno dimostrato. Il miglior crono dell’overall è stato ottenuto dal britannico Duncan Scott (1:57.76) davanti al giapponese Daiya Seto (1:57.80) e all’altro nipponico So Ogata (1:57.88). Hanno gestito il loro sforzo, pensando all’atto conclusivo dei 200 delfino di oggi, l’americano Carson Foster (settimo in 1:58.24) e il francese Leon Marchand (nono in 1:58.38), grande favorito della ...