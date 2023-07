Nuoto | Mollie O’Callaghan strappa il record del mondo dei 200 sl a Federica Pellegrini dopo 14 anni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Cade ildei 200 stile libero in vasca lunga di. A fare meglio della leggenda italiana ci riesce l’australianacon il suo clamoroso 1:52.85 ai Mondiali 2023 diche si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L’1:52.98 che aveva fatto segnareai Mondiali di Roma 2009, dove l’italiana vinse l’oro, era ilpiù longevo tra le donne, visto che durava da ben 14, ed era anche l’ultimoindividuale ancora in piedi dell’era “costumi gommati”. Pronti, via e la battaglia è subito serrata nella finale mondiale dei 200 stile libero: diverse atlete si fanno vedere nelle prime posizioni, ma a passare con il miglior tempo50 (26.72) e ...

