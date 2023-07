Nuoto | Martinenghi accetta la sconfitta | “Mi sentivo pesante Queste batoste fanno crescere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nicolònon è riuscito a conquistare una medaglia sui 50 rana ai Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). L’azzurro è uscito bene dal blocchetto di partenza e nella prima parte di gara è stato in lotta per il podio, ma nella seconda parte della vasca non è parso particolarmente brillante e non è riuscito ad agguantare un metallo per cinque centesimi. Il risultato era ampiamente alla portata per il 23enne, lo scorso anno Campione del Mondo sui 100 rana e già argento su quella distanza in questa rassegna iridata. Nicolòha chiuso con il tempo di 26.84 nella gara vinta dal cinese Haiyang Qin (26.29) davanti allo statunitense Nic Fink (26.59) e al connazionale Jiajun Sun (26.79). Il nostro portacolori ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono mancati molto gli ...