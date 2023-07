Nuoto | Italia | devi reagire! Tutte le carte da medaglia giorno per giorno fino a domenica 30 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si sperava di aggiornare quest’oggi il computo delazzurro in questi Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Il Bel Paese, dopo i primi tre giorni di gara, ha totalizzato 1 oro e 4 argenti e oggi in vasca c’erano delleimportanti, rappresentante da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e da Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Purtroppo i podi non sono arrivati e per di più ci sono state le mancate qualificazioni alle finali di Alessandro Miressi nei 100 stile libero e di Alberto Razzetti nei 200 misti. Tradotto: una giornata da dimenticare. Nei fatti, domani, l’non avrà atleti in Finale, non potendosi giocare le proprieper conquistare metalli. Lo stesso discorso, salvo miracoli inattesi, dovrebbe riverberarsi anche venerdì 28. QUALI SONO LEDA ...

... è diventato con il passare del tempo il record del mondo più longevo della storia del... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e dal ...Strano, visto che in unache d'estate si ferma la vita invece nasce". Importantissimo allora ... Bene in tal senso l'attività fisica, le passeggiate, il, per il benessere materno fetale. ...Nella sua distanza regina, quattro anni più tardi agguanta l'oro, a Pechino, regalando all'il primo successo femminile nella storia del. A Tokyo 2020 è la prima nuotatrice della storia ...

Nuoto, Italia a bocca asciutta a Fukuoka: Paltrinieri ottavo negli 800 sl, Martinenghi 5° nei 50 rana OA Sport

Siamo nella costa sud-orientale della Sardegna. Di turisti, stranieri e non, ce ne sono tanti in questo periodo. La biologa marina Lisa Stanzani spiega che molto probabilmente si tratta di una ...Calato il sipario sulla quarta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga. Nella Marine Messe Fukuoka Hall A, gli spunti non sono mancati e i risultati degni di nota sono sicuramente da analiz ...