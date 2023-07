Nuoto | Italia a bocca asciutta a Fukuoka | Paltrinieri ottavo negli 800 sl | Martinenghi 5° nei 50 rana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Calato il sipario sulla quarta giornata dei Mondiali 2023 diin vasca lunga. Nella Marine MesseHall A, gli spunti non sono mancati e i risultati degni di nota sono sicuramente da analizzare per quello che rappresentanoequilibri del contesto internazionale in questa pratica. L’inizio del ciclo di gare è stato raggelante per i colori azzurri. La prestazione di Gregorionella Finale degli 800 stile, da spettatore non pagante, era qualcosa che non ci si aspettava in queste proporzioni. Mai in gara il carpigiano e ultimo con il crono di 7:53.68, affossato dalle fatiche delle acque libere e da una condizione tutt’altro che perfetta. L’oro è andato al tunisino Ahmed Hafnaoui in 7:37.00 a precedere l’australiano Samuel Short (7.37.76, record oceanico) e il campione olimpico, Bobby Finke ...