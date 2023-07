Nuoto | Alberto Razzetti | “Una buona gara al mattino | per essere in Finale devo esprimere il 100%”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Voltare pagina. E’ stato questo che ha dovuto fare, dopo la mancata qualificazione alladei 200 delfino di ieri. I centesimi non erano stati amici del ligure e quindi l’atleta allenato a Livorno da Stefano Franceschi si è rituffato in acqua per affrontare la sfida delle batterie dei 200 misti, nel quarto giorno di gare dei Mondiali 2023 diin corsia a Fukuoka (Giappone).ha ottenuto il 13° tempo dell’overall di 1:58.74 in una mattinata nella quale gli atleti hanno espresso un livello particolarmente alto. Davanti a tutti nella classifica generale troviamo il britannico Duncan Scott, argento olimpico, con il tempo di 1:57.76 davanti ai due giapponesi Daiya Seto (1:57.80) e So Ogata (1:57.88). “Stamattina ho nuotato una, ...

Fukuoka. Si ferma nella semifinale dei 200 farfallaRazzetti. Il 24enne ligure di Lavagna, tesserato per Fiamme Gialle e GenovaMy Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi e bronzo europeo a Roma 2022, è nono con il tempo ...Al resto ci pensa quel paziente diBurlina, che per fagli cambiare modi di vivere se l'è ... spostando anche mamma Gioia 'che pensa a tutto', mentre l'allenatore pensa al. E così quel ...Razzetti ha parlato al termine del mancato accesso, per pochi millesimi, alla finale dei 200 metri farfalla maschili dei Mondiali dia Fukuoka. 'La sfortuna non c'entra perché potevo ...

Trasformare la rabbia in nuova energia per esprimere il 101%. Alberto Razzetti dovrà farlo nella gara dei 200 misti in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). L'azzurro, molto de ...Fino al 30 luglio sono in corso i Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone). Paltrinieri, Ceccon, Quadarella e Panziera ecco chi sono gli azzurri a caccia di medaglie ...