Nuoto | Alberto Razzetti | “Ho fatto una buona gara | peccato per il nono posto”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Altra beffa perai Mondiali 2023 diche si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. Dopo la mancata qualificazione per la finale dei 200 delfino per soltanto 3 centesimi, il nuotatore italiano dà tutto nella seconda semifinale dei 200 misti, ma anche stavolta il suo tempo è ilassoluto (1:57.39 in questo caso, a +16 centesimi dall’ottavocomplessivo) e non basta dunque per strappare il pass per l’ultimo atto. “Una roba da matti queste semifinali – ha dichiaratodopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -.perché arrivareè sempre un, ma questa è stata la migliordi questo mio Mondiale. Non pensavo di riuscire a fare 57”3. 57”2 è fortissimo per ...

Nuoto, Alberto Razzetti: "Non so davvero cosa dire, ora mi vengono solo brutte parole"

