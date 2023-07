Nubifragio a Milano | gli ecoattivisti | Non si può negare l' emergenza climatica

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "Il tornado suè il sintomo della crisiche ci sta colpendo, non ci sono più scuse per dire che non è una minaccia reale": si esprime senza esitazioni Sara, attivista di Extinction Rebellion, il movimento ecologista internazionale che lo scorso fine settimana ha avvolto la statua di Indro Montanelli con un nastro segnaletico giallo e nero. Oggi, ospite della 'Camera del non lavoro' di piazzale Baiamonti, il gruppo ambientalista si presenta come "movimento di disobbedienza civile non violenta", per chiedere ai governi azioni concrete sul tema della crisied ecologica. “Mentre al nord ci sono stati eventi climatici estremi, il sud Italia è completamente abbandonato a sé stesso con temperature che in Sicilia superano i 40 gradi, e a Catania a causa dei continui black-out le persone non hanno accesso all'acqua ...