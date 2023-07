(Di mercoledì 26 luglio 2023) Anella splendida cornice diè andato in scena ilcon ben 700 ospiti L'articolo proviene da2000.

Nostro ospite sarà anche Roberto Alessi, direttore di2000, opinionista di Rai 1 e Canale 5, che inaugurerà il format2000. Fondamentale le collaborazioni con Settepuntonove, ...Intervistato da2000 ha svelato di avere una cotta per Helena Prestes ed ha confessato ... Tommaso Zorzi e l'overa Gian Maria Sainato: "Mi sono rotto il cazz*!", e mostra le "prove" su ...L'attore ne aveva approfittato per mettere in luce la sua protetta nel mondo dello show business italiano (era presente alanche il direttore di2000, Roberto Alessi ). Grandi risate, ...

Novella Party Night: a Legnano la festa a Villa ReNoir Novella 2000

A Legnano nella splendida cornice di Villa ReNoir è andato in scena il Novella Party Night con ben 700 ospiti A Legnano (Milano) Villa ReNoir è stata la cornice suggestiva e perfetta per il Novella ...GF Vip Party: la prossima edizione del format online la condurrà Oriana Marzoli Spunta un rumor a riguardo Oriana Marzoli dopo essersi classificata seconda all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ...