Nord Italia | dopo i nubifragi si fa la conta dei danni

La tempesta ieri ha lasciato dietro di sè, dalla Lombardia al Friuli, un disastro e una seconda giovane vittima. Da oggi e per le prossime 48 ore sulla Lombardia è atteso l'arrivo di vento secco ...che hanno subito danni a causa della grandine È boom delle richieste di intervento su automobili danneggiate dalle grandinate che in questi giorni si sono abbattute in diverse zone del...

Nubifragi, tetti scoperchiati, alberi caduti: il Nord Italia nella stretta del maltempo TGLA7

Il maltempo s'abbatte sul Nord d'Italia, gli effetti di una svolta climatica prevista (ma non in queste proporzioni). L'analisi La scorsa notte la Lombardia non è stata bombardata dal fuoco ma dalla ...Al Sud caldo soffocante al Nord temporali, vento e chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis. «Può sembrare strano ma entrambi sono due facce della stessa ...