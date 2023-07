Non Sono Una Signora | Chi Si Nasconde Dietro Le Maschere?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Nonuna” ha dimostrato di essere uno show sorprendente, capace di trasformare le aspettative iniziali e catturare l’attenzione e l’affetto del pubblico italiano. Ma chi sile? L’attesissima finale di “Nonuna”, il popolare Drag Show di Rai 2 presentato da Alba Parietti, è quasi alle porte. Nonostante iniziali ostacoli, come un ritardo di otto mesi e una programmazione estiva in prime time evidentemente pianificata per non destare troppa attenzione alla luce del nuovo Governo Meloni, lo show è riuscito a diventare uno dei preferiti del pubblico per la stagione estiva. Ora, con il cuore del pubblico italiano conquistato, tutti gli spettatori attendono con ansia di scoprire chi sarà il vincitore della competizione e, ...

'Iocredo che la partita delle dimissioni della ministra Santanché si chiuda qui. Noi continuiamo a ... chevarie, da falso in bilancio a frode fiscale, a utilizzo improprio della cassa Covid'. ...... le ondate di calore nel centro - sud, le violente grandinate in Friuli Venezia Giulia, le tempeste che stanno devastando la Lombardia e gli incendi in Siciliaormai la norma,l'eccezione. ...centinaia, secondo una prima stima fornita dalla Regione Sicilia, gli edifici, le ... Migliaia le persone evacuate, anche solo precauzionalmente, di cui un centinaiopuò rientrare nelle ...

Saviano via dalla Rai Perché non sono d’accordo Nicola Porro

"L'indagine conferma non solo l'attenzione che riscuote il tema dell'intelligenza ... "Gli esiti di questa survey dimostrano che le nuove tecnologie sono una straordinaria risorsa per il comparto ...La Regione con un ivestimento da 250 mila euro, li metterà a disposizione di bambini e ragazzi con diabete. I cani, con il loro fiuto, sono in grado infatti di carpire le variazioni nella concentrazio ...