Non solo è un ottimo allenamento | ma supera anche le scuse più comuni per evitare di allenarsi

Leggi su amica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) foto: unsplash Ve lo avevamo preannunciato: la scienza ha parlato. Non è necessario fare esercizio fisico più del dovuto. Né per migliorare la salute, né per aumentare l’aspettativa di vita. Bastano dei micro allenamenti. Ma come? Ce l’hanno sempre raccontata male? Nì. Il segreto per sentirsi in forma, sani e mentalmente vivaci risiede in realtà nella costanza con cui ci muoviamo. Vedi alla voce: tenersi in forma col sorriso. Una cosa ormai è certa: non è necessario impegnarsi in workout antipatici di ore e ore. Muoversi è d’obbligo, ma chi lo dice che dobbiamo farlotra le mura pallide di una palestra? Bando alla noia, tornano in augesport “vecchi quanto il mondo” la cui efficacia è risaputa a tutti (benché dimenticata). Un esempio? Il salto alla corda, una delle tendenze fitness dell’estate 2023. Ma non. Se la ...