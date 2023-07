“Non lo prenderemo” | il ds chiude ufficialmente al colpo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Non lo, non rientra tra i nostri obiettivi”: l’annuncio del direttore sportivo rischia di cambiare, e non di poco, le strategie di mercato in casa Napoli. Tra pochi giorni il Napoli si ritroverà nella cornice della località di Castel Di Sangro per la seconda parte di ritiro pre campionato, dopo la prima fase svolta a Dimaro, in Val di Sole. Saranno giorni intensi di lavoro, così come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Rudi Garcia nell’incontro con i tifosi, e non potrebbe essere altrimenti visto che la stagione inizierà tra meno di un mese. Da qui al primo impegno ufficiale di stagione contro il Frosinone, il tecnico francese conta di avere la squadra al completo, con tutti i rinforzi che l’organico necessita dopo, in primis, le partenze di calciatori come Kim Min Jae e Tanguy Ndombele. Tanti i nomi accostati al ...