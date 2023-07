Non funziona WindTre oggi 26 luglio | tipologia di problemi e assistenza

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In questa mattinata di mercoledì 26nona dovere per i suoi clienti sparsi in tutta italia. L’operatore unificato mostra delle anomalie in diverse aree geografiche da nord a sud della pelisola e di fatto i clienti non possono effettuare determinate operazioni altrimenti comuni e nella norma. Il sito Downdetector mette in evidenza, da subito dopo le nove odierne, segnala più di due centinaia di alert di persone colpite daiin corso. Questi hanno a che vedere con la rete mobile del vettore, in modo particolare. Non sembrerebbero essere specifiche regioni interessate dal servizio, semmai le difficoltà si presenterebbero in diverse zone e in ogni parte d’Italia. Come già detto, iin corso sembrano essere solodi rete e dunque di connessione ad internet per ...