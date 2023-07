Non chiamatele solo fragranze

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una nicchia super-premium quella dei profumi artigianali e d’élite, che negli ultimi anni raddoppia la sua quota di mercato e spinge verso una crescita del 50% del settore in generale. , perché il loro mondo olfattivo e sensoriale sta sperimentando nuovi percorsi artistici, innovativi e digitali, ma anche ancestrali, in un vero e proprio Rinascimento che ha già segnato il successo di Exsence, a Milano e proseguirà con Pittia Firenze (dal 15 al 17 settembre in Stazione Leopolda), le due fiere specifiche in Italia. Ci sono le attenzioni dei giovanissimi, consumatori alla ricerca di innovazioni e di esperienze sensuali e viscerali, come avviene nella moda, e ci sono le suggestioni esotiche di nuovi paesi e interi continenti (si pensi all’Africa) con la conseguenza di produrre anche nuovi fruitori. L’Arte del Profumiere o cosiddetto «Naso prestigioso» non è ...