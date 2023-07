Nokia | nuova normativa UE sulla riparabilità

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 luglio 2023) HMD Global, la casa dei telefoni, commenta laUE sul diritto alla, dimostrando inoltre il proprio impegno conG42 5G Lo scorso giugno il Parlamento europeo ha votato a favore di unache rivoluzionerà il ciclo di vita delle batterie, dalla progettazione all’end-of-life, con importanti caveat per i possessori di smartphone. Tra i numerosi cambiamenti, le nuove norme prevedono che le batterie di device come gli smartphone, siano facilmente rimovibili e sostituibili. A febbraio di quest’anno HMD global, la casa dei telefoni, ha presentatoG22, uno smartphone riparabile direttamente a casa grazie alla collaborazione con iFixit, che offrirà guide e parti di ricambio per ...