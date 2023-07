Nizza | Boga | «Volevo tornare in Francia | c’è un grande progetto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Jeremie, nuovo attaccante del, ha parlato dopo il suo trasferimento al. Tutti i dettagli in merito Jeremieha parlato al sito deldopo l’ufficialità del suo trasferimento dall’Atalanta. LE PAROLE – «Sentivo che era giunto il momento per me diine, tra tutti, ilche mi entusiasmava di più era quello del. Sono completamente in sintonia con il discorso che mi è stato fatto dai senatori della squadra. I colloqui che ho potuto avere con Francesco Farioli, che conoscevo molto bene al Sassuolo, hanno confermato la mia scelta. Il club è ambizioso, lo sono anch’io. Vengo a giocare molto velocemente e aiutare la squadra ad andare più in alto possibile».