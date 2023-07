ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIOè rimasto fuori per tutta la stagione poi a Bradenton, mentre si allenava per preparare il rientro a inizio 2023, ha perso altri quattro,...Ad Atlanta oggi tocca all'ex numero 4 al mondo Kei, chea giocare nel circuito Atp dopo quasi due anni: il giapponese non è stato fortunato nel sorteggio, beccando un giocatore in ...Al via anche Kei, chea comparire nel tabellone di un torneo Atp a circa due anni di distanza dall'ultima volta. Non ci sono invece tennisti italiani ai nastri di partenza. ...

Nishikori torna e vince, primo successo ATP dal 2021 | VIDEO SuperTennis

Kei Nishikori ha vinto il suo primo match nel circuito ATP da ottobre 2021. Al primo turno dell'Atlanta Open, ATP 250 trasmesso in diretta ...