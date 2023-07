Nikita | “Vivo d’amore | ecco il motivo per cui mi ritirai da tentatrice a Temptation Island nel 2018”

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, rivela le sue prime esperienze televisive comee spiega come la sua vita sentimentale sia attualmente in pausaPelizon, l’influencer che ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato di una delle sue prime esperienze televisive che risale al, quando ha partecipato acome. In un’intervista,ha rivelato di essere stata motivata dal desiderio di estraniarsi dalla realtà e dai suoi tormenti personali. Tuttavia, la sua esperienza nel reality show si è rivelata più difficile del previsto, tanto che ha deciso di ritirarsi poco dopo l’inizio ...

E sull'amore, ha precisato: In questo momento l'amore in tutte le sue forme. Sono molto concentrata nel costruirmi il mio futuro professionale al fine di aiutare il prossimo più bisognoso ...

