Niger | ammutinamento della guardia presidenziale che circonda il palazzo di Mohamed Bazoum per questioni salariali

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Potrebbe essere in corso un, o, forse, un tentativo di golpe indove ildel presidente,, a Niamey, è statoto dagli uominiche ne hanno bloccato gli accessi, facendo pensare a un colpo di Stato. Le Figaro, il primo a rivelare la notizia, spiega che le autorità francesi sono state informate e allertate dai vertici dello statoino, ma che la situazione a Niamey resta confusa. L’Eliseo sta monitorando con attenzione la situazione ma, per il momento, non parla espressamente di golpe. Un ”caro amico” di, contattato da Le Monde, ha garantito che ol presidente dele la moglie sono ”sani e salvi” ...