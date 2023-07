Nettuno | morto ciclista di 47 anni travolto da una smart | alla guida un 18enne neopatentato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un incidente stradale tra un auto e una bicicletta si è concluso con una terribile tragedia. È successouna di questa notte a, in provincia di Roma, precisamente in via Riviera Guido Egidi. Ilsul colpo Un uomo di 47è stato investito e scaraventato a terra, mentre

Un ciclista 47enne, originario della provincia di Napoli, èin un incidente con un'auto, avvenuto la notte scorsa verso l'una, in via Riviera Guido Egidi a(Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia ...Questa notte, verso l'una, a, via Riviera Guido Egidi, si è verificato un incidente stradale tra un'autovettura e una bici, all'altezza dello stabilimento balneare Tirrenino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell'...Incidente aun 47enne . Le indagini . Incidente a. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio, verso l'una, sul lungomare di, in ...

Morto travolto da un'auto mentre era in bicicletta a Nettuno vicino Roma: conducente trasportato in ospedale Virgilio Notizie

Un ciclista 47enne, originario della provincia di Napoli, è morto in un incidente con un'auto, avvenuto la notte scorsa verso l'una, in via Riviera Guido Egidi a a Nettuno (Roma).Un ciclista 47enne, originario della provincia di Napoli, è morto in un incidente con un'auto, avvenuto la notte scorsa verso l'una, in via Riviera Guido Egidi a a Nettuno. Sul ...