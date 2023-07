Nesti | «Inter | Zhang aveva avvisato! Le cessioni erano scontate»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023)si esprime sul mercato dell’e sulle diverse: da Onana a Brozovic in primis. D’altronde, a detta sua,già avvisato NESSUNA SORPRESA ? A Radio Sportiva, Carlonon si meraviglia delledell’: «Sono andate via parecchie pedine, ma l’partiva comunque da una situazione economica non eclatante. Anche in questa stagioneha emesso un comunicato non particolarmente ottimistico, bisognava dunque dare perdeterminateper poter reggere con gli acquisti la concorrenza delle altre squadre sul mercato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...