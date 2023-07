Nessun ministro in Sicilia | erano tutti in Senato per Santanchè Cioè per il nulla

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’incredibile recita della mozione di sfiducia, che non va mai a buon fine, mentre il Sud brucia e la gente muore. La dimostrazione tragica che fra l’apparenza e la realtà, si sceglie l’apparenza

...motivare la scelta che cancella lo scrittore dalle reti del servizio pubblico non è seguito...in commissione di Vigilanza Rai da Fratelli d'Italia sulle frasi di Saviano rivolte aldei ...L' Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale aldel Turismo Daniela Santanchè presentata dal M ovimento 5 stelle. I voti a favore sono stati 67, contrari 111 eastenuto. I partiti a favore sonos tati M5s, Pd e Avs, mentre Az - Iv ...paragone con il 'caso Facci' Nonostante l'ad della Rai Roberto Sergio abbia motivato - ... In merito agli attacchi del centrodestra per le affermazioni su Salvini 'della mala vita' - già ...

Nessun ministro in Sicilia, erano tutti in Senato per Santanchè.

È raggiante la ministra dopo il primo via libera alla legge sulla maternità surrogata. Per chi ne ha fatto ricorso "io ho proposto una sanatoria, ma non ...Italia divisa tra maltempo al Nord e incendi al Sud. Giorgia Meloni: "Vareremo piano di prevenzione idrogeologica". Ecco costa sta succedendo.