Negozio di articoli per la casa | davanti alle sdraio da spiaggia compare un cartello minaccioso ma esilarante | Vietato sedersi sennò

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 26 luglio 2023)di unche vendeper laspunta uncontro coloro che si siedono: ecco cosa spetta loro qualora disobbediscano all'ordine di non accomodarsi "Benvenuto neldiper la! Siamo qui per aiutarti a trovare tutto ciò di cui hai bisogno per rendere la tuaun luogo accogliente e confortevole. Che tipo distai cercando?", di solito in questo modo parlano i commessi di tali attività, mostrandosi davvero gentili ed educati... Il problema è che non tutti sono fatti nello stesso modo. In ogni caso, facciamo un passo indietro e diamo un'occhiata alla vasta gamma di prodotti tra cui scegliere, quando si entra in un ...