Nba | Jaylen Brown è il giocatore più pagato di sempre

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I Celtics superano di slancio il record stabilito l'estate scorsa per il campione dei Nuggets per trattenere la guardia fino al 2029. Non è tutto oro quel che luccica, però. Il fisco Usa si è inventato mille modi per tassare i campioni dello sport

...apparso su Forbes.comBrown , guardia dei Boston Celtics , secondo diverse fonti ha firmato un contratto di cinque anni da 304 milioni di dollari : è l'accordo più ricco nella storia della,...Il record diBrown è ancora fresco, ma potrebbe non durare a lungo. Secondo le proiezioni, infatti, il salary cap è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni e potrebbe sfiorare i 200 milioni di ......oscurate dalla recente estensione da 304 milioni di dollari concessa dai Boston Celtics a... dove lo scorso aprile Minnesota è uscita per mano dei Denver Nuggets futuri campioni. Non solo, ...

Nba, Jaylen Brown rinnova con i Boston Celtics: 304 milioni in 5 anni Sky Sport

I Celtics superano di slancio il record stabilito l'estate scorsa per il campione dei Nuggets per trattenere la guardia fino al 2029. Non è tutto oro quel che luccica, però. Il fisco Usa si è inventat ...Trecento quattro milioni di dollari garantiti per cinque anni. Guadagnerà più di Jokic, Lebron e Steph Curry. I Boston Celtics vanno “all in” su Jaylen Brown, che ...