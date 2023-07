Nave cargo in fiamme al largo coste olandesi | un morto

Almeno una persona è morta e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato oggi su unaper il trasporto di auto al largo delle coste olandesi: lo ha reso noto la Guardia Costiera.Latrasportava 2.857 auto da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto, 25 delle quali erano auto elettriche. Secondo un portavoce della Guardia costiera citato dall'emittente ...Infine, anche se l'ipotesi che Mosca decida di colpire o abbordare unadi un paese terzo di scarso peso geopolitico non è da escludere, lo è, invece, l'affondamento di una battente ...

Nave cargo in fiamme al largo delle coste dell'Olanda, un morto TGCOM

Almeno una persona è morta e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato oggi su una nave per il trasporto di auto al largo delle coste olandesi: lo ha reso noto la Guardia C ...Incidente al largo delle coste dell'Olanda, dove almeno una persona è morta e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato su una nave per il trasporto di auto. Elicotteri di ...