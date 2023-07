"Importante riunione del Consiglio- Ucraina. Condanniamo il ritiro della Russia dall'accordo sul grano, la sua cinica arma della fame e le sue pericolose azioni nel Mar Nero...."Ucraina sarà nella" " "Tutti gli alleati concordano che l'Ucraina sarà un giorno nella. ... Sulla sicurezza hanno ribadito la loro inequivocabiledella guerra di aggressione della ...... essendo stato condannato a fine 2022 proprio mentre era appena. Il tribunale lo ha ... sperando di poter resistere per i 7 anni delladel giornalista, anch'egli messo in prigione per ...

Nato condanna azioni russe nel Mar Nero, aumenta vigilanza Agenzia ANSA

"Importante riunione del Consiglio Nato-Ucraina. Condanniamo il ritiro della Russia dall'accordo sul grano, la sua cinica arma della fame e le sue pericolose azioni nel Mar Nero. (ANSA) ...Bruxelles, 26 lug. (LaPresse) - Il Consiglio Nato-Ucraina si è riunito oggi per affrontare la grave situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero a ...