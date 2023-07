(Di mercoledì 26 luglio 2023) "? No, proprio non riuscivo a immaginarmi, un mestiere chequasi". A parlare è(52 ...

"Modella No, proprio non riuscivo a immaginarmi modella, un mestiere che ritenevo quasi antisovietico". A parlare è(52 ...e il suo libro "Ritorno in una città senza nome". 'Piansi quando vidi il primo ...La figlia di, tra i protagonisti in coppia con la mamma della nona edizione di Pechino Express , sfila in passerella e mostra il fisico pazzesco, proprio come quello della russa ...

Natasha Stefanenko: "Io modella Lo ritenevo antisovietico. E a 17 anni mi vedevo bruttina" - Luce Luce

"Sono nata in una città segreta, circondata da mura e filo spinato. Si produceva uranio arricchito per le testate nucleari e mio padre lavorava lì. Quando ho visto il primo supermercato a Milano mi ve ...Natasha Stefanenko si mostra assieme a sua figlia, in passerella sono uno schianto. Veramente sono due gocce d’acqua, si fa quasi fatica a distinguerle. Il web impazzisce per mamma e figlia. I followe ...