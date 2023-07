Natalia Paragoni parla dalle crisi post partum piango sempre ho pensieri negativi

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è diventata da pochi giorni mamma per la prima volta. Ginevra è nata dalla relazione con il compagno Andrea Zelletta. L’arrivo della piccola ha portato una ventata di grandi cambiamenti nella coppia che ha cercato di farsi trovare pronta ad accogliere la figlia nel miglior modo possibile. Come sta vivendoquesto momento

, ex corteggiatrice di Uomini e Donne , ha fatto esplodere il web con una foto - bomba che la ritrae nuda col pancione . La compagna di Andrea Zelletta ha deciso di celebrare così il ...Periodo dolceamaro per, ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata mamma per la prima volta nei giorni scorsi. La compagna di Andrea Zelletta, che ha dato alla luce Ginevra il 20 luglio, si è confidata ...Leggi Anchee Andrea Zelletta sono diventati genitori: è nata Ginevra Leggi Anche Alessandro Basciano regala 100 rose rosse a Sophie Codegoni Nata Ravenna il 26 luglio 1973, dopo ...

Natalia Paragoni, l'influencer travolta dalle crisi post partum: «Piango sempre, ho pensieri negativi» leggo.it

Valanga di critiche su Instagram per lo scatto hot, che mostra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in dolce attesa e senza veli. Pesanti le accuse.Alcune foto dell'influencer Natalia Paragoni hanno generato una forte reazioni di moltissimi utenti che la seguono sui social.