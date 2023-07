Nasce Radio TV Serie A con RDS | palinsesto dedicato al calcio 7 giorni su 7

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’offertavisiva italiana si arricchisce di una nuova protagonista della comunicazione sportiva.TVA con RDS - on airin modalità DAB e IP, visibile sul digitale terrestre tramite estensione del canale-TV, sul sito e sulla APP della LegaA, nonché sul sito e sulla APP di RDS - a partire da sabato 19 agosto in concomitanza con l’avvio del campionato e realizzata in partnership tra la LegaA e RDS 100% Grandi Successi.La conferenza stampa di presentazione si è svolta oggi pomeriggio presso l’auditorium RDS di Milano alla presenza di...

Nasce 'Radio TV Serie A': sinergia tra la Lega ed RDS Goal.com

Da sabato 19 agosto sarà on air la nuova emittente radiovisiva dedicata a tutti gli appassionati di calcio, con un palinsesto che dà vita ad una nuova forma di comunicazione nel mondo sportivo italian ...RDS 100% Grandi Successi e Lega Serie A presentano la prima Radio TV di una Lega di calcio in Europa: da sabato 19 agosto sarà on air la nuova emittente radiovisiva dedicata a tutti gli appassionati ...