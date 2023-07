Napoli | rinnovo vicino per Mario Rui | ma l’interesse della Lazio potrebbe cambiare il suo futuro

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel ritiro a Dimaro, il nuovo allenatore Rudi Garcia ha iniziato a lavorare con una parte di gruppo e successivamente si sono aggiunti coloro che sono stati impegnati con le nazionali alla fine del campionato. Fin dal primo giorno è stato presenteRui, che lo scorso anno si è giocato il posto con Matias Oliveira nella formazione titolare deldi Luciano Spalletti. Sceso in campo 22 volte in Serie A, il terzino portoghese ha dato il suo grande contributo nella gloriosa vittoria dello Scudetto con grandi prestazioni e fornendo 7 assist. Dal 2011Rui gioca in Italia e in Serie A è sceso in campo per 227 partite, mentre in Serie B 80 volte. L’exploit del giocatore è arrivato all’Empoli, mentre alla Roma non è riuscito a confermarsi. Con la maglia del, con cui è a 151 presenze, ha trovato la sua ...