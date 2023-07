Napoli | per la difesa tra Danso e Kilman | spunta il gioiello Inacio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilcerca il sostituto di Kim Min-jae. Nella lista dei difensori centrali ci sono, edello Sporting Lisbona. Calciomercato. La dirigenza delè al lavoro per trovare il sostituto di Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco. Il preferito resta Maxdel Wolverhampton, ma la richiesta di 40 milioni di euro frena la trattativa. Tra i nomi nella lista di Meluso e De Laurentiis ci sono il francesedel Lens, valutato 30 milioni, il croato Sutalo, Lacroix del Wolfsburg e Mavropanos dello Stoccarda. Secondo la Gazzetta dello Sport, ilsi è informato anche con lo Sporting Lisbona per il giovane Gonçalo, centrale classe 2001 già nel giro della nazionale portoghese. ...

Commentaprimo Massimo Moratti è tornato a parlare di Romelu Lukaku . L'ex presidente dell'Inter , ha concesso un'intervista a Radio Kiss Kissripercorrendo il 'tradimento' dell'attaccante belga. ...- Troppi errori negli algoritmi del fisco che rischiano, tra le altre cose, di minare il rapporto con il contribuente. L'analisi dell'economista Gianni Lepre. mgg/gsl Condividi questo articolo: ...Il dispositivo traffico in corso di adozionei lavori di domani prevede il senso unico (direzione Sorrento) compreso tra l'intersezione con Via Legittimo e l'intersezione con Via dei Platani. ...

Napoli, parla Kim: "Non li dimenticherò mai, li avevo scelti per un motivo" Corriere dello Sport

Il Genoa starebbe continuando a lavorare per l'arrivo di Alessandro Zanoli: il direttore sportivo Marco Ottolini sarebbe in costante contatto con il Napoli per limare gli ultimi dettagli della ...Nei guai un ragazzo di 22 anni. A bordo aveva anche degli attrezzi da scasso. Fermato e denunciato dalla Polizia Locale.