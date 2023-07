Napoli | paura per Ferlaino | frattura del naso dopo una caduta dalle scale

Corrado Ferlaino è stato protagonista di una disavvenutura nelle ultime ore. Lo storico presidente deldi Maradona è infatti caduto dalle scale nella sua abitazione, rompendosi il setto nasale ......racconta le vicende e le vite di giovani detenuti nell'immaginario carcere minorile Ipm di. ... PROFONDO ROSSO Dario Argento firma uno dei suoi più famosi horror, che ha messoa intere ...La" Che il direttore avrebbe potuto dubitare del mio rendimento professionale. Non lo avrei ... Farò quindi lo stesso con ile tiferò anche i suoi colori ". Giornalista, donna, calcio e ...

Napoli, paura per Ferlaino: cade dalle scale e si frattura il setto nasale - Sportmediaset Sport Mediaset

Paura per l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino è stato ricoverato in ospedale dopo esser caduto dalle scale ...L'ex presidente del club campione d'Italia è stato immediatamente trasportato dalla sua abitazione in corso Vittorio Emanuele al Policlinico di Napoli. Qui gli è stato riscontrato un leggero trauma ...