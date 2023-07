Napoli | il ritiro a Dimaro è concluso | gli azzurri lasciano l' hotel

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Fine della prima parte di preparazione per gli uomini di Rudi Garcia: le immagini del rientro. Simeone, Anguissa e co. salgono sull'autobus alla volta ...

Fine della prima parte di preparazione per gli uomini di Rudi Garcia: le immagini del rientro. Simeone, Anguissa e co. salgono sull'autobus alla volta ...... senza familiari o agente, ed è da sottolineare come spesso Osimhen faccia tappa a Parigi dove ha tanti amici, così come che tra due giorni sarà di ritorno aper ildi Castel di Sangro .Gli azzurri fanno festa coi tifosi dopo la conclusione della prima parte di. Mentre i sostenitori intonano cori, i giocatori scherzano tra di loro in un clima apparentemente ...

Il Napoli a 40 minuti dal ritiro del Palermo: che entusiasmo a Dimaro!(1 di 3) Stadionews.it

Il Genoa resta in attesa del super colpo in casa Napoli, ma serve l'ok del presidente Aurelio De Laurentiis che al momento non è ancora arrivato.Altra amichevole per il Napoli, che sfida i turchi dell'Hatayspor: tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.