Napoli | chi calcerà i rigori?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le indicazioni dal ritiro di Dimaro Ilha concluso il ritiro di Dimaro che ha dato parecchie indicazioni anche per il Fantacalcio. Preziosissima quella che riguarda i calci piazzati: chi sarà l’incaricato di battere, punizioni e calci d’angolo? Garcia sta conoscendo il più in fretta possibile i suoi nuovi giocatori, ne studia pregi e difetti, ne apprende le qualità. Partiamo dai calci da fermo: Kvaratskhelia dovrebbe occuparsi di punizioni e angoli, l’intenzione di Garcia è di valorizzare e sfruttare nella maniera migliore e più frequente possibile il preciso destro del georgiano, oro colato al Fantacalcio nel suo primo anno italiano. Qualche dubbio in più per i tiri dal dischetto: per il ruolo dista ad oggi è ballottaggio Kvaratskhelia – Osimhen, le perplessità sul “titolare” della specialità derivano dai ...