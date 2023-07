Napoli | ai quarti di Coppa Italia potrebbe esserci la Juventus

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E’ stato stabilito il tabellone completo della2023/24. Ilaffrontare agli ottavi di finale una squadra tra Frosinone, Torino e Pisa. Dopodiché dovrà guardare a cosa succederà alla: la squadra di Allegri, infatti, si ritroverà ad affrontare una fra Salernitana, Ternana, Sampdoria e Sudtirol. Qualora dovesse batterla, aidi finale dici sarà. La squadra di Rudi Garcia, se superasse il turno, dovrebbe stare attenta al derby tra Roma e Lazio, perché una delle due andrà in semifinale (occhio alle sorprese, perché dalla loro parte ci sono Monza, Empoli e Genoa). In finale, tra le squadre testa di serie, il...

Una sfida che richiama il recente confronto aidi finale di Champions League quando ad avere ... Nel frattempo tra le fila dei tedeschi sono arrivati l'exKim (che però non é stato ...... conquistando ancora una volta i playoff del campionato italiano e idi finale di Eurocup, per poi trasferirsi nella stagione 2004/2005 sulla panchina die nell'annata successiva, su ......00 si gioca Zalgiris Vilnius (Ltu) - Galatasaray (Tur) , incontro valevole per l'andata dei... Ricordiamo che nella squadra turca militano gli italiani Icardi e Zaniolo oltre all'ex...

Coppa Italia 2023-2024, ecco il tabellone: possibile Napoli-Juve ai ... CalcioNapoli24

Era già trapelato, ma ora è anche ufficiale il nuovo tabellone della Coppa Italia 2023/24. La formula è la stessa, con i soliti ingressi scaglionati: 8 club partono ...In mezzo alle prime risposte del campo e ai sogni c'è il capitolo contratti: quello del georgiano e del polacco, oltre a Mario Rui e al tanto atteso Osimhen ...