Napoli | 2 scippi a turiste straniere in meno di un’ora | un arresto

... circa 6 mila ogni 100 mila abitanti, più di Roma e. In un contesto di generale diminuzione ...Milano del post pandemia ad aumentare vertiginosamente (del 18 e del 24 per cento) sonoe ...Daa Prato passando per Roma, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di criminalità., furti rapine . Sono solo alcuni dei reati considerati nell' indice della criminalità , ...... coadiuvati dai colleghi della compagnia di Marcianise, nella tarda mattinata di ieri, hanno tratto in arresto un 32enne di Frattaminore (), ritenuto responsabile di due, compiuti a ...

Napoli, “scippi” a turiste anziane: presi un Rolex e una borsa La Repubblica

Un uomo con il volto coperto è scappato dopo il furto del prezioso orologio nei pressi del lungomare. Preso il 23enne che ha scippato la borsa in piazza del Municipio ...Stavano passeggiando in centro a Napoli, in piazza Municipio, godendosi qualche giorno di vacanza e relax: brutta disavventura per due turiste serbe in città, conclusasi per fortuna con un lieto fine; ...