Naomi Watts | la menopausa precoce a 36 anni e i lati positivi «Mi sentivo fuori controllo | ma…»

Affrontare la menopausa in così giovane età non è stato facile, specialmente in un periodo in cui c'erano così poche informazioni disponibili al riguardo, ha commentato l'attrice. ha parlato in un'intervista a Hello! della sua battaglia contro la menopausa precoce. Affrontare la menopausa in così giovane età non è stato facile, specialmente in un periodo in cui c'erano ... ha il merito di avere abbattuto con la sua testimonianza e la sua voce moltissimi tabù sulla menopausa e, in particolare, sulla possibilità di entrare in menopausa in giovane età.

Naomi Watts: «Entrare in menopausa a soli 36 anni mi ha fatto sentire fuori controllo» Vanity Fair Italia

«Affrontare la menopausa in così giovane età non è stato facile, specialmente in un periodo in cui c’erano così poche informazioni disponibili al riguardo», ha commentato l’attrice.Naomi Watts ha parlato in un’intervista a Hello! della sua battaglia contro la menopausa precoce.«Affrontare la menopausa in così giovane età non è stato facile, specialmente in un periodo in cui c’er ...