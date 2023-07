Mymyè la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol , che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi , in una storia d'amore ricca di coraggio e colpi ...Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda il 27 luglio 2023 , alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Zeynep deciderà di non partire con Faru k e di tornare invece da Mehdi . La ragazza arriverà a casa Karaca e ...MyMytorna domani, giovedì 27 luglio 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. L'avventura matrimoniale di Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir , sembra essere ...

My Home, My Destiny su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

My Home My Destiny, Zeynep si innamora di Mehdi: anticipazioni sulle trame della dizi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.Anche oggi, martedì 25 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di My Home My Destiny, la serie tv turca che la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso… Leggi ...