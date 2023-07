My Home My Destiny anticipazioni 28 luglio 2023 | forti emozioni per Medhi e Zeynep

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella puntata di MyMydi venerdì 28, la serie ci riserva emozionanti colpi di scena, in quanto dopo il rilascio di Mehdi, il destino disembra intrecciarsi a nuove inaspettate vicende. Nel frattempo, Benal sospetta di essere incinta di Mehdi, ma la situazione del matrimonio rimane complessa. Un confronto tra le protagoniste e una serata speciale organizzata da Nuh aiuteranno a chiarire le relazioni sentimentali in gioco. Preparatevi a un’esplosione dimentre le famiglie e gli amori si intrecciano in un intricato intreccio narrativo. MyMytrama del 28, la rivelazione di Benal Le tensioni si acuiscono quando Benal sospetta di essere incinta di Mehdi, ma ...

Le anticipazioni turche My Home My Destiny rivelano che presto vedremo Mehdi e Zynep passare insieme la loro prima notte. Ecco cosa accadrà ...Scopri tutto quello che bisogna sapere su chi è Engin Hepileri, l'attore che interpreta Faruk in My Home My Destiny: vita privata!