Musumeci | “Il clima cambia | la colpa è anche dei cittadini”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Bisogna prendere atto deimentitici“. Lo afferma il ministri per la Protezioni Civile e le politiche del mare Nello. “Se il mondo muta e noi restiamo inermi, continueremo a vedere persone che muoiono e ad aspettare che il nostro territorio, che per sua natura è debole e fragile, venga distrutto“, afferma il ministro L'articolo proviene da Il Difforme.

Il grido di: 'Ilcambia e noi siamo fermi, così continueremo a piangere morti' ' Se il mondo attorno a noi cambia e noi restiamo fermi, continueremo a piangere i morti e ad assistere inermi alla ...... da ministri come Gilberto Pichetto e Nelloe ieri dal governatore lombardo Attilio ... che sembra evitare di farsi contagiare dalrissoso alimentato in buona parte anche da media e ...In arrivo anche un decreto per il lavoro con la Cig legata alriferirà sulla situazione dei danni. Cinque i morti per gli eventi meteo estremi.

Musumeci: “Siamo stati refrattari sul cambiamento climatico, ora prendere atto della tropicalizzazione… Il Fatto Quotidiano

Una giornata tragica dal Sud al Nord. Tanti, anzi troppi i fronti aperti per il ministro Nello Musumeci, responsabile della Protezione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...