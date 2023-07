...la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza e ha quantificato il danno in una prima stima a oltre 40di euro, 41,4 per la precisione '. A renderlo noto è stato Nello, ..."Il ministro Santanchè ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia nel periodo più difficile: ci saranno 10di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura.Leggi Anche Incendi, vivo il pilota di un elicottero disperso nel Siracusano - Meloni: presto un grande piano idrogeologico di prevenzione: 10per risarcire i turisti in Sicilia Al termine del Cdm, il ministro per la Protezione civile, Nello, ha quindi annunciato: 'Il ministro Santanchè ha presentato una ...

Musumeci, 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia Agenzia ANSA

Il caos scoppiato negli ultimi giorni all'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania, il quarto scalo più importante d'Italia, a causa di un incendio lo scorso 16 luglio, ha rovinato le vacanze di centin ...Subito 12 milioni di euro per Emilia Romagna, Marche e Toscana. Schillaci: "Risposte importanti". Calderone: "Sostegno a 33.000 tra dipendenti e autonomi". Meloni: "L'Italia messa a dura prova. Urge ...