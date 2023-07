Musica | morta Sinead O’Connor Aveva solo 56 anni

La musicista irlandese èil 26 luglio 2023 all'età di 56 anni. Era nata a Dublino nel 1966 ed era diventata celebre a fine anni '80. La sua versione della canzone scritta da Prince è stata un successo clamoroso ...The Empire's New Clothes In The Empire's New Clothes , Sinéad O'Connor mette inle parole ... chi era la cantante di Nothing Compares 2 U La musicista irlandese èil 26 luglio 2023 all'...a 56 anni Sinead O'Connor. Nata il 8 dicembre 1966 a Glenageary, nella Contea di Dublin, in ... unita alla sua sensibilità artistica e impegno sociale, è stata una figura iconica della...

È morta Sinead O'Connor, la leggenda della musica aveva 56 anni Music Fanpage

La celebre musicista, figura di culto per tanti fans, è deceduta dopo lunghi anni di depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute ...La cantante irlandese e' diventata famosa in tutto il mondo nel 1990 grazie alla sua straziante cover di Nothing Compares 2 U di Prince ...