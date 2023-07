Muore in un ascensore rimasto bloccato tra due piani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta all'interno di untra duein un edificio in via Oreto a Palermo.Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta la mattina di oggi 26 luglio e sarebbe rimasta nell'per diverse...

Un operaio di 69 anni è morto ieri in un terribile incidente sul lavoro ad Aragona, in provincia di Agrigento.Mattinata di fuoco oggi al mercato di via Quirra a Cagliari dove gli operatori hanno lavorato senza l’aria condizionata, una situazione che ha acceso gli animi dei commercianti. Non si tratterebbe per ...