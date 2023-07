Mozione di sfiducia per Santanchè | la ministra si difende al Senato | «Non ho mentito | ho detto tutta la verità»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Qualchere si aggira per i corridoi di Palazzo Madama già alle 8 di mattino: è una di quelle giornate che, anche se dall’esito pressoché scontato, attirano le attenzioni di tutti gli attori che gravitano intorno alla politica. Parlamentari e assistenti, giornalisti e fotografi, osservatori e curiosi occasionali. Anche il governo fa sentire la sua presenza, non tanto per il rischio di vedereto un suo membro, ma per restituire l’immagine di compattezza. Mentre Giorgia Meloni prepara le valigie per la sua prima visita ufficiale da premier negli Stati Uniti, alle 8.30 Roberto Calderoli già si muove per le sale del palazzo: qui è stato eletto per sei legislature di fila, conosce bene spazi e meccanismi che regolano anche gli avvenimenti più rari. E ladipresentata ai danni di Daniela ...

Si attende il voto contrario della maggioranza, Azione - Iv non parteciperà al voto. E' iniziato, al Senato, l'esame delladinei confronti del Ministro del Turismo, Daniela Santanché, proposta dal M5S. Nei giorni scorsi, il Pd e Alleanza Verdi Sinistra avevano fatto sapere che appoggeranno la, ...Lo ha detto la ministra Daniela Santanchè in Senato intervenendo sulladia suo carico riferendosi al fatto che nella sua informativa il 5 luglio scorso aveva affermato di non aver ...Al via al Senato la discussione delladiindividuale nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, presentata dal Movimento 5 Stelle. La ministra è in Aula, seduta accanto al vicepremier Matteo Salvini. ...

Santanchè, in Senato la mozione di sfiducia. La ministra in Aula: «Sull'avviso di garanzia ho detto la verità» ilmessaggero.it

"Usciremo dall'Aula e non parteciperemo al voto, Le opposizioni erano unite nel chiedere le dimissioni, il M5s ha fatto però una fuga in avanti e il Pd ha deciso di seguirlo. Noi vogliamo le ...Oggi il Senato deve esprimersi sulla mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè. Lei, presente in aula, torna a difendersi: "Sono stata sincera, non capisco una mozione di sfiducia che non ...