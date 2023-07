(Di mercoledì 26 luglio 2023) DALL'INVIATO AD ALBUFEIRA - Ladi Josénell'amichevoleil. Nel primo vero test di questa preparazione pre stagionale, il tecnico portoghese in Algarve ha deciso ...

Ecco quindi la scelta di sedersi innello stadio municipale di Albufeira anziché seguire la partita dalla panchina. La mossa è strategica.salterà le prime due sfide di campionato ...... dunque Romelu, forse spaventato dalla prospettiva di una stagione inal Chelsea, ha ... La Roma si avvicina a Scamacca, la Lazio punta Zielinski A proposito di punte,aspetta con ...Fino all'ora di pranzoe la Roma stavano limando la lettera di chiarimenti per quelle ... La cosa certa è che il suo terzo anno alla guida della Roma partirà dalla. E quegli arbitri, ...

Mourinho in tribuna contro il Braga: la mossa a sorpresa della Roma Corriere dello Sport

Il tecnico ha deciso di lasciare spazio in panchina al suo staff, per prepararlo alla sfida contro la Salernitana ...Mourinho fa le prove di... Squalifica. Lo Special One seguirà infatti la partita contro il Braga, la prima amichevole del ritiro portoghese, dalla tribuna dello stadio Municipal ...